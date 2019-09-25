مصر | مجلس الدولة يمنح طالبة بكلية الطب 14 درجة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الدولة يمنح طالبة بكلية الطب 14 درجة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألزمت المحكمة الإدارية العليا، كلية طب جامعة الزقازيق بإلغاء نتيجة طالبة كلية الطب في مواد الرمد وطب المجمتع والأنف والأذن والحنجرة، ومنحها الدرجات التي أعطتها لجنة أساتذة الطب المنتدبة لإعادة تصحيح المواد ومجموع الدرجات ١٤ درجة.

صدر الحكم برئاسة المستشار ناجي الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين صلاح هلال، عبد الغني الزيات، محمود شعبان، عاطف خليل، وسكرتارية صبحي عبد الغني.

وباشرت اللجنة " أستاذة من إحدى كليات الطب " المأمورية التي كلفتها بها المحكمة، لإعادة تصحيح درجات الطالبة التي تظلمت منها، وانتهت إلى تعديل الدرجات المُستحقة للطالبة لتُصبح درجاتها في مادة الرمد ( 88،5 ) درجة بدلًا من ( 83 ) درجة، وبمادة طب المُجتمع ( 81 ) درجة، بدلًا من ( 78 ) درجة، وبمادة الأنف والأُذن والحنجرة ( 64 ) درجة بدلًا من (58،5 ) درجة.

وأطمأنت المحكمة الي تقرير الخبير، سيما وأن الجهة الإدارية لم توجه إليه أية مناعٍ علي ما ورد بها وما خلصت إليه من نتائج، فمن ثم فإن المحكمة تأخذ بما انتهت إليه هذه التقارير وتُقر نتائجها، ويكون بإعلان نتيجة طالبة الطب في المواد التى ذكرتها باطل ويقتضي إلغاؤه، واستحقاق الطاعنة الحصول على الدرجات المُعدّلة التي انتهت إليها لجان الخبرة بتقاريرها.

