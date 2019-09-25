مصر | "قطعله شرايينه".. تشريح جثة نجار ذبحه جاره بسبب "إلقاء القمامة" بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قطعله شرايينه".. تشريح جثة نجار ذبحه جاره بسبب "إلقاء القمامة" بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت نيابة حلوان الكلية، تحقيقات موسعة في واقعة مشاجرة شبت بين عامل ونجار أسفرت عن وفاة أحدهما بسبب خلافات الجيرة بينهما، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكما كلفت النيابة العامة، مصلحة الطب الشرعي تشريح جثة نجار وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وأسبابها وحدوثها والوقوف على ملابسات الحادث والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وتعود البداية عندما تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من الأهالي بحدوث مشاجرة ومتوفى بدائرة قسم حلوان، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين "صبحي. ي" توفى إثر إصابته بجرح طعني نافذ بالفخذ الأيمن وقطع بالشرايين، و"محمد. ح" نجار، وذلك بسبب خلافات حول الجيرة، قيام زوجة كل منهما بإلقاء القمامة أمام للشقة سكن الأخرى تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير بسلاح أبيض "سنجة" محدثا إصابته بجرح قطعى في الفخذ الأيمن أدى إلى قطع الشرايين وأدوات بحياته في الحال.

وبتكثيف التحريات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهم تم ضبطه وإلقاء القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأخطر اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات وأمرت بما تقدم.