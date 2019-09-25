مصر | بالمستندات.. الحركة القضائية الجديدة لمحكمة القضاء الإداري 2019-2020

وتعقد في الأحد من كل أسبوع، وتختص بنظر منازعات النقابات المهنية والعمالية والقيود المدنية ومنازعات الشهر العقاري وطلبات التعويض.

- الدائرة الثالثة "مجتمعات عمرانية" وتعقد يوم الثلاثاء من كل اسبوع، برئاسة المستشار حمدي حسن الحفناوي والمستشار بهجت جودة نواب رئيس مجلس الدولة.