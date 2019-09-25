مصر | بالمستندات.. الحركة القضائية الجديدة لمحكمة القضاء الإداري 2019-2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالمستندات.. الحركة القضائية الجديدة لمحكمة القضاء الإداري 2019-2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، الحركة القضائية بمجلس الدولة للعام القضائي 2019- 2020.
وتنقسم محاكم القضاء الإداري إلى 97 دائرة، وتستعرض "الخليج 365" رؤساء واختصاصات تلك الدوائر وهي كالآتي:
- الدائرة الأولي حقوق وحريات، ويرأسها المستشار حسن كمال شلال رئيس محكمة القضاء الإداري، وعدد من نوابه مثل المستشار سامي محمد حسن عبدالحميد والمستشار محمد علي هاشم.
وتختص تلك الدائرة في نظر منازعات الحقوق والحريات العامة وكذلك انتخابات مجلس النواب والدعاوى الجنسية.
- الدائرة الثانية: " نقابات وجمعيات" وينوب عن رئيس مجلس الدولة كلا من المستشار فتحي إبراهيم والمستشار إبراهيم عبد الغني.
وتعقد في الأحد من كل أسبوع، وتختص بنظر منازعات النقابات المهنية والعمالية والقيود المدنية ومنازعات الشهر العقاري وطلبات التعويض.
وتختص بنظر منازعات جميع العقود الادارية التي تكون هيئة المجتمعات العمرانية طرفا فيها ونظر قرارات الإزالة للأعمال المخالفة.
- الدائرة الرابعة "تراخيص" وتعقد في الأربعاء من كل أسبوع، برئاسة المستشار حمدي عبدالله مرسي والمستشار محمدالمتولي علي نواب رئيس مجلس الدولة.
وتختص بنظر منازعات التراخيص بجميع أنواعها بما فيها تراخيص الانشاءات ونظر القيد في السجل التجاري وكذلك تراخيص المخابز وعقود توريد الخبز.
الدائرة الخامسة "البناء والتخطيط العمراني" وتعقد الخميس من كل أسبوع، برئاسة المستشار شحاته علي احمد والمستشار خالد علي محمد نواب رئيس مجلس الدولة.
وتختص بنظر احكام قوانين البناء وقرارات وقف ازالة المباني والمخالفات.
- الدائرة الأولي حقوق وحريات، ويرأسها المستشار حسن كمال شلال رئيس محكمة القضاء الإداري، وعدد من نوابه مثل المستشار سامي محمد حسن عبدالحميد والمستشار محمد علي هاشم.
وتختص تلك الدائرة في نظر منازعات الحقوق والحريات العامة وكذلك انتخابات مجلس النواب والدعاوى الجنسية.
وتعقد في يوم السبت من كل أسبوع.
- الدائرة الثانية: " نقابات وجمعيات" وينوب عن رئيس مجلس الدولة كلا من المستشار فتحي إبراهيم والمستشار إبراهيم عبد الغني.
وتعقد في الأحد من كل أسبوع، وتختص بنظر منازعات النقابات المهنية والعمالية والقيود المدنية ومنازعات الشهر العقاري وطلبات التعويض.
- الدائرة الثالثة "مجتمعات عمرانية" وتعقد يوم الثلاثاء من كل اسبوع، برئاسة المستشار حمدي حسن الحفناوي والمستشار بهجت جودة نواب رئيس مجلس الدولة.
وتختص بنظر منازعات جميع العقود الادارية التي تكون هيئة المجتمعات العمرانية طرفا فيها ونظر قرارات الإزالة للأعمال المخالفة.
- الدائرة الرابعة "تراخيص" وتعقد في الأربعاء من كل أسبوع، برئاسة المستشار حمدي عبدالله مرسي والمستشار محمدالمتولي علي نواب رئيس مجلس الدولة.
وتختص بنظر منازعات التراخيص بجميع أنواعها بما فيها تراخيص الانشاءات ونظر القيد في السجل التجاري وكذلك تراخيص المخابز وعقود توريد الخبز.
الدائرة الخامسة "البناء والتخطيط العمراني" وتعقد الخميس من كل أسبوع، برئاسة المستشار شحاته علي احمد والمستشار خالد علي محمد نواب رئيس مجلس الدولة.
وتختص بنظر احكام قوانين البناء وقرارات وقف ازالة المباني والمخالفات.
وفيما يلي بيان الحركة: