مصر | السجن المشدد 3 سنوات لعاطل وسائق أصابا مواطنا في السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن المشدد 3 سنوات لعاطل وسائق أصابا مواطنا في السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، بحبس متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات بإصابة عامل في مشاجرة وحيازة سلاح ناري في السلام.

وجاء في أمر الإحالة أن النيابة أسندت للمتهمين "طاهر. م"، عاطل، و"حمودة. ا"، سائق، التعدي على "عبدالحميد. ك" عامل، باستخدام سلاح ناري "فرد خرطوش" بدون تصريح وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا وحيازة سلاح ناري، وإحداث إصابات في المجني عليه طبقًا للتقرير الطبي.

وتعود بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة السلام بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة نتج عنها إصابة عامل، فانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين نشوب مشاجرة بين المتهمين والمجني عليه بسبب خلافات الجيرة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة التى تولت التحقيقات وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات فى وقت سابق والتي أصدرت قرارها السابق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات ثم بعد ذلك إحالة المتهمين للمحاكمة.

Advertisements

كما قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، فى وقت سابق بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بالسرقة بالإكراه في الساحل.



كشف أمر الإحالة عن قيام المتهم "علي. أ" 36 سنة، بالتخصص في سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، حيث تم ضبطه، أثناء محاولة هروبه مستقلًا دراجة بخارية، وذلك عقب قيامه بسرقة هاتف محمول وحقيبة يد من فتاة بالإكراه في منطقة الساحل، بعد أن استغل مرور المجني عليها من أحد شوارع المنطقة خالي من المارة، وقام بإشهار سلاح أبيض كان بحوزته "مطواة"، مهددها لإجباره على إعطائه متعلقاتها الشخصية، وفر هاربًا فور استيلائه على المسروقات.



وتعود البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية من قوة قسم شرطة الساحل، لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، فتنامى إلى سمعتهم صوت استغاثة، على الفور توجهوا إلى مكان الاستغاثة، وتبين أن المستغيث فتاة في العقد الثاني من العمر تدعى "مروة. أ" في حالة ذعر، وبسؤالها عن سبب استغاثتها أفادت بتعرضها للسرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح من قبل شخص مجهول، وفر هاربًا.

