شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» ترسل فريقين طبيين لجنوب السودان وتشاد لتنفيذ مبادرة السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وصول الفريق الطبي المصري، إلى جنوب السودان، برئاسة الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف والمشرف على قطاع العلاقات الصحية الخارجية بالوزارة، والذي يضم استشاري كبد وجهاز هضمي، وصيدلي إكلينيكي، واستشاري تحاليل طبية، وذلك في إطار افتتاح أول وحدة فيروسات كبدية، بالعيادة المصرية بـ«جوبا»، تحت شعار«تحيا مصر أفريقيا»، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لعلاج مليون أفريقي من «فيروس سي».

يأتي ذلك في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي وعزمها على افتتاح مراكز للفيروسات الكبدية بعدد من الدول الأفريقية لدعم تلك الدول في مسح وعلاج مواطنيها من فيروس سي.

وكان في استقبال الفريق، القنصل العام المصري بـ«جوبا» أحمد البكري، وممثل وزارة صحة جنوب السودان، مضيفًا أن الوفد توجه فور وصوله إلى العيادة المصرية بـ«جوبا»، والتي تم تزويدها بكافة التجهيزات، والمستلزمات الطبية، والأدوية.

Advertisements

والتقي الفريق الطبي المصري بوزير صحة جنوب السودان، والذي أثنى على الدعم المصري والعلاقات الوطيدة مع مصر خاصة في المجال الصحي من خلال الامداد والدعم المستمر بالقوافل الطبية والتي تشمل كافة التخصصات، بالإضافة إلى إتاحة الفرص التدريبية لأطباء جنوب السودان للتدريب بمستشفيات وزارة الصحة، وتوفير فرص للالتحاق بالزمالة المصرية، مضيفًا أن وزير جنوب السودان قال في لقاء صحفي على تليفزيون جنوب السودان، أن الفريق المصري سيقوم بإجراء مسح مماثل لما تم إجراءه في مبادرة ١٠٠مليون صحة بمصر.

وقال الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف والمشرف على قطاع العلاقات الصحية الخارجية، إن الفريق الطبي المصري ومندوب منظمة الصحة العالمية تفقدوا مستشفى جوبا التعليمي، والمعامل والعيادات للوقوف على احتياجات أقسامها تمهيدًا لتقديم الدعم والمساعدات للمستشفى، لافتاً إلى أن الفريق الطبي المصري بدأ العمل الفعلي بالمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة بـ«جوبا» حيث تم إجراء مسح لعدد من مواطني جنوب السودان، للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية مثل الضغط والسكر والسمنة.

وقال «جاد»، إنه تم تكوين فريق مشترك من الكوادر الطبية في الفريق المصري وأطباء وزارة الصحة بجنوب السودان، كما تم تزويد المعمل الرئيسي للمعامل المركزية بجهاز pcr وتدريب كوادر جنوب السودان على عمل فحوصات الpcr للتأكد من الحالات الإيجابية التي تم رصدها أثناء عملية المسح، بالإضافة إلى عقد محاضرات وورش عمل في التحاليل الطبية وكيفية تشخيص وعلاج فيروس التهاب الكبدي الفيروسي «سي» بحضور أطباء من وزارة صحة جنوب السودان.

وأضاف «جاد»، أن وزير صحة جنوب السودان طلب مزيدًا من الدعم في إيفاد القوافل الطبية المصرية خاصة في مجال الرمد لمدينتي «جوبا وبور»، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الطبية وإعادة تشغيل وتأهيل مركز «بور الطبي» والذي تم إغلاقه خلال الفترة الماضية، موضحًا أن الفريق المصري سيقوم بتشغيل وحدة الكلى المصرية بمستشفى جوبا التعليمي.

وأشارت الوزارة، أنه سيتم إرسال فريقا طبيا آخر إلى العاصمة «أنجيمينا» بدولة تشاد في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، لاستكمال المبادرة الرئاسية وتقديم الدعم الطبي لمواطني دولة تشاد.