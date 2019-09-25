شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انخفاض استمر 3 جلسات.. البورصة تتجه نحو الصعود وتسترد 16 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تماسكت مؤشرات البورصة المصرية خلال جلسة، الأربعاء، بعد انخفاض استمر لمدة ثلاث جلسات، واستطاعت عكس اتجاهها إلى الصعود، والدخول في المنطقة الخضراء، بدافع من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب، واسترد رأس المال السوقي جزءا من خسائره، حيث ربح نحو 16 مليار جنيه، مغلقا عند688 مليار جنيه.

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ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنحو 3.22%، ليبلغ مستوى 13594 نقطة، ومالت مؤشرات السوق الثانوية للارتفاع، حيث سجل مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة انخفاضا بنحو 2.68%، ليغلق عند مستوى 496 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 2.6%، ليصل إلى مستوى 1327 نقطة.

وارتفعت أسهم 127 شركة، فيما انخفضت أسهم 14 شركة، وظل 31 سهما دون تغيير. وسجلت إجمالي قيم التداولات نحو 1,7 مليار جنيه، بكمية تداول نحو 238,2 مليون ورقة منفذة على 22.9 ألف عملية.

اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع، مسجلين صافي بيع بلغ 222,7 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب نحو الشراء مسجلين صافي شراء بلغ 64,7 مليون جنيه للأجانب، و158 مليون جنيه للعرب.