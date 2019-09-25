شكرا لقرائتكم خبر عن تسوية حالات 750 من حملة المؤهلات وتثبيت المتعاقدين بـ«التأمين الصحي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق الدكتور عماد كاظم، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، على طلب النقابة العامة للخدمات الصحية بشأن تسوية حالات جميع الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء

الخدمة، والبالغ عددهم 750 عاملا من بينهم 520 يعملون في منظومة التمريض.

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وأعلن رئيس الهيئة، في اجتماعه مع مجلس إدارة النقابة العامة، برئاسة على عبدالباسط، عن تعيين جميع المتعاقدين الذين أمضوا في العمل أكثر من ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وافق على تسكين هؤلاء المتعاقدين على درجات وظيفتهم، مطالبا فروع الهيئة بالمحافظات بسرعة استيفاء

وحصر المتعاقدين لاتمام إجراءات التثبيت.

ومن جانبه، رحب على عبدالباسط، بالقرارات التي أعلنها رئيس الهيئة بحضور رؤساء الإدارات المركزية والمكتب الفنى التي تهدف إلى تحقيق المطالب المشروعة لنحو 60 ألف عامل بالهيئة والمتمثلة في تشكيل لجنة فنية لتعديل لوائح الجزاءات ونظم الحوافز وفقا للموارد المالية الذاتية ولجان طبية فرعية بالمحافظات لاعتماد الإجازات المرضية.

فيما أشار محمد عزت، الامين العام للنقابة، إلى أن رئيس الهيئة قرر إعداد برامج لتدريب الكوادر الفنية والإدارية بما يفى باحتياجات المشروع القومى للتأمين الصحى

الشامل.