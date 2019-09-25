شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإدارة الدينية لعموم مسلمي روسيا يشيد بجهود «الأوقاف» في تجديد الخطاب الديني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المفتي العام لروسيا الاتحادية رئيس مجلس عموم شورى المفتين ورئيس الإدارة الدينية لعموم مسلمي روسيا، الشيخ راوي عين الدين، اليوم الأربعاء، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لبحث سبل التعاون بين وزارة الأوقاف والإدارة الدينية لعموم مسلمي روسيا الاتحادية.

وأطلع وزير الأوقاف خلال اللقاء مفتى روسيا الاتحادية على تجربة الأوقاف في تجديد الخطاب الديني وتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، وأهداه نسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الروسية من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وعدة نسخ من الترجمة الروسية لكتاب مفاهيم يجب أن تصحح وعدة نسخ من الترجمة الروسية لكتاب فلسفة الحرب والسلم والحكم، والكتابان أيضا من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، ومائة نسخة من الترجمة الروسية لوثيقة القاهرة للمواطنة الصادرة عن المؤتمر الدولي الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة.

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كما استعرض الوزير تجربة وزارة الأوقاف في ترجمة خطبة الجمعة أسبوعيا إلى اللغة الروسية في إطار ترجمتها إلى 18 لغة بالإضافة إلى لغة الإشارة، وهو ما كان مناط إعجاب بالغ وإشادة كبيرة من مفتي روسيا الاتحادية، الذي أهدى الوزير درعا تذكاريا للإدارة الدينية لعموم مسلمي روسيا تقديرا لدوره في نشر سماحة الإسلام ومواجهة الفكر المتطرف.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة آلية الاستفادة من خبرات وزارة الأوقاف وأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين في مجال تدريب الأئمة وشباب المفتين بمختلف الإدارات الدينية التابعة للإدارة الدينية لعموم مسلمي روسيا الاتحادية.

وقدّم وزير الأوقاف لمفتى روسيا عشر دعوات لمشاركة أبناء الإدارات الدينية من الأقاليم الفيدرالية بدولة روسيا الاتحادية في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، التي تعقدها وزارة الأوقاف في الثامن من فبراير ٢٠٢٠.

وسيقوم وزير الأوقاف والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، قبيل مغادرتهما للعاصمة الروسية موسكو إلى القاهرة، مساء الأربعاء، بزيارة المعهد العلمي التابع للإدارة الدينية لروسيا، ثم يعقدان اجتماعا مع السفير إيهاب نصر، سفير مصر في روسيا، بشأن التنسيق المستمر بين الجانبين من خلال القنوات الرسمية بوزارة الخارجية لتفعيل أوجه التعاون في نشر صحيح الإسلام ومواجهة الفكر المتطرف وتدريب الأئمة من دولة روسيا الاتحادية وفق برامج محددة في قضايا تجديد الخطاب الديني سواء بالعاصمة الروسية موسكو أم بغيرها من المدن الروسية أم بأكاديمية الأوقاف الدولية بالقاهرة.