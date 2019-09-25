شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية البحث العلمي عضو في الشبكة الأوروبية لجامعة الطفل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الشبكة الأوروبية لجامعة الطفل أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر هي عضو رسمي ضمن الشبكة الأوروبية بكامل الامتيازات لهذه العضوية بما في ذلك إمكانية استقبال جامعات الطفل في أوروبا لبعض تلاميذ جامعة الطفل المصرية وتبادل الخبرات والزيارات.

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وقال الدكتور محمود صقر رئيس اكاديمية البحث العلمي، إن برنامج جامعة الطفل أطلقته الأكاديمية فى عام 2015 وتتبناه كمشروع قومى فى مجال التعليم الابداعى غير الرسمى للعلوم واكتشاف واحتضان الأطفال المميزين والموهوبين فى مراحل مبكرة من التعليم، وهو أحد آليات أكاديمية البحث العلمى فى نشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار واحتضان المواهب العلمية، ويشارك في تنفيذ البرنامج 39 جامعة مصرية، ووصل عدد التلاميذ المستفيدين من البرنامج أكثر من ١٦٥٠٠ تلميذ بإجمالي دعم ١٦ مليون ونصف.

وعبر صقر عن سعادته بإنضمام الأكاديمية كعضو رسمي ضمن الشبكة الأوروبية لجامعة الطفل، وأن انضمام مصر للشبكة يؤكد على جودة برامج ومبادرات الأكاديمية وقدرتها على التواجد بقوة على المستوي الدولي.

من جانبها، أشارت الدكتورة جينا الفقى، مديرة البرنامج أن برنامج جامعة الطفل من أكبر برامج التعليم الإبداعي على المستوى القومى التي تتيحها أكاديمية البحث العلمي لجميع التلاميذ بالمجان طبقا لمناهج علميةطبقا للمعايير الدولية وتناسب كل فئة عمرية وبشراكة ناجحة مع الجامعات المصرية الحكومية والأهليه والخاصة والمراكز البحثية، خاصة بعدما لاقى قبول مجتمعى غيرمسبوق حيث يتقدم له الألاف سنويا وحيث أن القبول بأولوية التسجيل ويتم غلق الموقع بعد حوالى نصف ساعة فقط من فتح باب التقدم حيث نصل إلى أضعاف العدد المطلوب خلالأول ربع ساعة من الأطفال، وهو ما يعكس جودة المحتوى التعليمى والطرق التفاعليةالمبتكرة في التعليم ودقة التنفيذ.