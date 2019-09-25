شكرا لقرائتكم خبر عن تصاعد أزمة الفصول الملحقة بالمدارس الرسمية المتميزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصاعدت أزمة الفصول الملحقة بالمدارس الرسمية المتميزة والتي قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم استقبال طلاب رياض الأطفال فوق 5 سنوات بها، نتيجة قرار بعض مديري المدارس استقبال الطلاب بها يومين أو ثلاثة فقط لاستيعاب العدد المقبول.

وأكد أولياء أمور الطلاب المقبولين بالفصول الملحقة للمدارس الرسمية – رفضوا نشر أسماؤهم- أنه تم قبول أطفالهم بفصول ملحقة بمدارس إعدادية وثانوية نظرا لعدم وجود أماكن بالمدارس الأصلية.

وأضاف أولياء الأمور لــ «المصري اليوم»، أنهم فوجئوا بقرار من مديري المدارس التي تضم فصول ملحقة بقبول الطلاب يومين فقط في الأسبوع، و3 أيام بمدارس أخرى على أن يجلس الطلاب باقي أيام الأسبوع بالمنزل.

وأكد أولياء الأمور أن بعض المدارس قررت قبول الطلاب على فترتين صباحا ومساء لتحمل الأعداد الكبيرة، وبعضهم رفض استقبال الطلاب لعدم وجود عاملات «دادة» لهذه المرحلة العمرية وطالبوهم بالجلوس بالمنزل.

وقال أولياء أمور الطلاب بمدرسة أسماء بنت ابى بكر- فصول ملحقة- بإدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية، أن مدير المدرسة طالبهم بعدم ارسال أبناؤهم للمدرسة لعدم وجود طقم هيئة معاونة «عاملات – دادة» وصعوبة ترك الأطفال بمفردهم في ظل نقص المعلمين، مطالبا كل ولي أمر بدفع 150 جنيه شهريا وتجميع مرتب العاملات من أولياء الأمور.

وأضاف أولياء الأمور، أن الطلاب يجلسون بالفصول بدون معلمين أو شرح للمناهج الجديدة وأحيانا يتم الإشراف عليهم من قبل الأخصائين الاجتماعيين نتيجة نقص معلمات رياض الأطفال .

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وعبر أولياء الأمور عن غضبهم من تردي الخدمات ونقص المعلمين بالفصول الملحقة، على الرغم من سداد الرسوم المدرسية والتي تتراوح بين 700 و2000 جنيه للمدارس المتميزة لغات، مؤكدين أن الطلاب يتم تسكينهم فقط على الورق دون دراسة حقيقية وبالتالي لا يتم الاستفادة من مناهج النظام التعليمي الجديد على الرغم من كبر سن الطلاب للقبول بالمدارس الرسمية مقارنة بباقي المدارس.

وطالب أولياء الأمور من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بضرورة إيجاد حلول لأزمة الفصول الملحقة وتوفير المعلمين وبدء الدراسة بها لتحقيق المساواة بين جميع الطلاب بمختلف المدارس.

وحاولت «المصري اليوم» التواصل مع محمد مصطفى مسؤول المدارس الرسمية بوزارة التربية والتعليم إلا أنه لم يقم بالرد.

من جانبها أكدت نهلة هيكل مسؤولة ملف المدارس الرسمية السابقة بوزارة التربية والتعليم أن قرار الفصول الملحقة بالمدارس الرسمية لغات يتم للعام الثاني على التوالي في محاولة لاستقبال الطلاب الذين تجاوز عمرهم 5 أعوام، ولكن قرار مديرى المدارس باستقبال الطلاب يومين فقط أو ثلاثة بالأسبوع مخالف لقرار وزير التربية والتعليم ويؤثر سلبيا على الدراسة وشرح المناهج بمنظومة التعليم الجديدة.

وأضافت هيكل في تصريحات خاصة لــ «المصرى اليوم» أن أزمة الفصول الملحقة والمدارس التجريبية تكمن في عجز معلمى رياض الأطفال، مطالبة وزارة التعليم بإعادة تكليف خريجي كليات التربية وسرعة تعيين وتدريب هذه الفئة من المعلمين حتى يتمكن نظام التعليم الجديد من النجاح.

وتابعت أن تدريب معلمي رياض الأطفال يجب أن يتم لمن هم أقل من 40 عاما حتى يعود التدريب بالنفع على الطلاب.

في سياق أخر خاطبت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية بالمحافظات التي تعاني عجزا في المعلمين بالتعاقد المؤقت بشكل لا مركزي مع معلمين خريجي كليات التربية بنظام المكافأة الشاملة لمدة عام دراسي واحد لحل مشكلة العجز في المعلمين.