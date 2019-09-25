شكرا لقرائتكم خبر عن «القابضة للمياه»: الشراكة مع الوزارات أسهمت في نجاح حملة «كل نقطة بتفرق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن الشراكة بين الوزارات المعنية ساهمت في نجاح حملة «كل نقطة بتفرق» التي أطلقتها الشركة القابضة على مدار عامين متتاليين (مارس 2018- مارس 2019)، والتى أسفرت عن تنفيذ 1554 نشاط توعوى، والوصول لأكثر من 2.5 مليون مواطن، استهدف 24 قرية بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف رسلان، خلال فعاليات مؤتمر «الشراكة للحفاظ على مياه مصر»، الذي تنظمه الشركة القابضة للمياه، بحضور ممثلى وزارات الأوقاف، والتنمية المحلية، والصحة، والتربية والتعليم، والرى، والثقافة، والبيئة، والأزهر والكنيسة، والشباب والرياضة، والتضامن، والإنتاج الحربى، ومنظمة يونيسيف مصر، والوكالة الالمانية للتعاون الدولى، والدكتور ممدوح رشوان رئيس الاتحاد العربى للشباب والبيئة، أن المؤتمر يهدف إلى تكاتف وتوحيد الجهود بين الشركة القابضة والوزارات والهيئات المعنية لترشيد استهلاك المياه، وتكثيف أنشطة وحملات التوعية خلال الفترة القادمة سواء بالمدارس أو المعاهد الأزهرية، واستهداف فئات مختلفة من الجماهير.

وأشار إلى أن الشركة القابضة تسعى دائما لايجاد وسائل اتصال جديدة لنشر الوعي المائي تتناسب مع التطور التكنولوجي الحديث؛ لذا أطلقت تطبيق التليفون المحمول 125 لنشر رسائل توعية بترشيد الاستهلاك وتكثيف التواصل مع اكبر عدد من الجمهور، مضيفا أن المرحلة القادمة تتطلب تعزيز التعاون وتوحيد الجهود لتكثيف حملات وأنشطة التوعية بترشيد استهلاك المياه.

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واستعرض محمد صلاح، مدير إدارة خدمة العملاء بالشركة القابضة، نتائج حملة كل نقطة بتفرق 2019، ودور الجهات والوزارات المعنية في حملات التوعية لترشيد الاستهلاك، حيث قامت وزارة الأوقاف بتوحيد خطبة الجمعة بعدد 120 ألف مسجد، كما خصص الأزهر الشريف بتخصيص الحصة الثانية بعدد 10 آلاف معهد أزهرى بإجمالى 63 ألف حصة، وخصصت الكنيسة المصرية عظة الأحد بعدد 2069 كنيسة، وقامت وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ الأنشطة التوعوية والرياضية بمراكز الشباب طوال فترة الحملة، كما نفذت وزارة التربية والتعليم أنشطة توعوية ومسابقات بالمدارس، وإصلاح التالف من السباكة بالمدراس، وقامت وزارة التضامن الاجتماعى الاستعانة بالرائدات الريفيات وتنظيم زيارات منزلية، وورش سباكة للسيدات وأنشطة توعوية بالجمعيات الأهلية.

وعن دور وزارة الثقافة، التنسيق مع قصور وبيوت الثقافة، وتنظيم أمسية في دوار العمدة، وورش الرسم، والرسم الجرافيتى، كما قامت وزارة التنمية المحلية برعاية ودعم المحافظين بتنفيذ غرامات لرش المياه، بينما دور وزارة الموارد المائية والرى تمثل في تنظيم أنشطة توعوية بروابط استخدام المياه بالقرى المستهدفة، وتنظيم زيارات لمتاحف وزارة الرى، وقامت وزارة الصحة بتنظيم القوافل صحية للتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك، كما وفرت وزارة الانتاج الحربى القطع الموفرة لتخفيض معدل الاستهلاك بنسبة تتراوح من 40-60%.

وقدمت كلا من دينا المسلمى، ومروان زكى من مؤسسى المبادرة الشبابية #حافظ_على_مياه_مصر، عرضا عن هدف المبادرة في توعية المواطنين بالحفاظ على المياه، وعدم إهدار أي نقطة مياه، وأن تكون مبادرة رائدة في تغير السلوك.

وأضاف زكى، أن المبادرة تستهدف مستخدمى الانترنت من سن 12- 40 عام، من خلال التركيز على المشاركة في المسابقات الاجتماعية، تنظيم عدد من الملتقيات والزيارات للمدارس والجامعات والمشاركة في حملة كل نقطة بتفرق من خلال تركيز جهود الحملة على الأطفال باعتبارهم بوابة يمكن من خلالها الوصول إلى فئة أكبر من المستخدمين من خلال التعليم النشط والذي يعتمد على الألعاب والتعليم الذاتى والتدريب العملى الذي يشارك به الأطفال أنفسهم.