شكرا لقرائتكم خبر عن طرح البوستر الرسمي لأغنية «حبيبى يا ليل» في ختام «الجونة السينمائي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طرحت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الأربعاء، البوستر الدعائي الرسمي لأغنية «حبيبى يا ليل» للفنان أبو، على مواقع التواصل الاجتماعي، استعدادا لتقديم «أبو» الأغنية في حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة المقبل.

أغنية «حبيبى يا ليل»، كلمات وألحان أبو، وتوزيع روبرت كمال.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يقدم فيها «أبو» أغنية مهرجان الجونة، وسبق أن قدم أغنية «3 دقات» في حفل افتتاح الدورة الأولى من المهرجان، وحققت نجاحًا وصل إلى نصف مليار مشاهدة على اليوتيوب.