شكرا لقرائتكم خبر عن «روتاري الإسكندرية» يعقد ندوة «إعلام المستقبل» غدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد نادي روتاري الإسكندرية مارين، ونادى روتاري الإسكندرية فاروس، غدا الخميس، ندوة بعنوان «اعلام المستقبل»، وذلك بمقر النادي السوري.

ويطرح الكاتب الصحفي محمد مصطفى شردي، رؤيته للمتغيرات التي تشهدها الساحة الإعلامية في مصر والشرق الأوسط، وكيفية استعادة الدور الريادي للإعلام المصري في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة.

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كما يتناول، تأثير التغيرات المتلاحقة لثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصال على وسائل الإعلام، خاصة التي أصبحت تشكل عاملا حاسمًا في قيادة الرأي العام على المستويات الاقتصادية والاستراتيجية.

وتناقش الندوة التي يحضرها عدد من الصحفيين والشخصيات العامة وأعضاء مجلس إدارة الروتاري أهمية محتوى ومضمون الرسالة الإعلامية، ومصادر الأخبار وكيفية التصدي للسلبيات التي يفرزها هذا الواقع مع غياب المهنية، إلى جانب مستقبل الصحافة الورقية وما تواجهه من أزمات شائكة بسبب الطفرة التكنولوجية غير المسبوقة التي صنعتها وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت البديل المفضل للصحافة المقروءة.

كما يتم مناقشة أهم عناصر الإعلام وهو «المتلقى أو المواطن» وضرورة دراسة سلوك القارئ الذي أصبح من خلال التطور التكنولوجي يمتلك السبق في الحصول على الخبر بما قد يتجاوز إمكانيات الكثير من وسائل الاعلام المحلية.