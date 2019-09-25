شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تشارك في احتفالية «يوم مصر» بأكاديمية ناصر العسكرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في احتفالية يوم مصر، التي نظمتها أكاديمية ناصر العسكرية.
كما شاركت المؤسسة القومية لتنمية الأسرة بمعرض لمنتجات المؤسسة، وكذلك بنك ناصر الاجتماعي.
كما شارك البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى، بأكاديمية ناصر العسكرية، بحضور اللواء شريف فهمي بشارة صادق الرافعي، مدير الأكاديمية، والعديد من الملحقين العسكريين من مختلف الدول العربية الشقيقة، بالإضافة إلى لممثلي عدد من الوزارات والهيئات المشاركة.
وتضمن اليوم جولة تفقدية لضيوف الأكاديمية للوحدة المتنقلة التابعة للبرنامج، بالإضافة إلى نماذج المنتجات اليدوية والخشبية المصنعة داخل الورش بدور الرعاية الاجتماعية والاستماع لعزف أحد الأبناء.
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