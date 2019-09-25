شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» تفتتح برنامجًا تدريبيًا لمأموري الضبط القضائي بجهاز معلومات شبكات المرافق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت وزارة العدل، الأربعاء، بناءً على توجيهات المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، برنامج تدريب العاملين بجهاز معلومات شبكات المرافق ممن لهم صفة الضبطية القضائية، والتي يعقدها المركز القومي للدراسات القضائية، بإشراف المستشار مدحت بسيوني، مساعد الوزير لشؤون المركز، وبحضور اللواء محسن كمال الشوري، رئيس معلومات شبكات مرافق الجيزة.

وتستهدف الدورة التدريبية تعزيز الكفاءة القانونية للمهندسين والمشرفين الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من العاملين بالقطاعات المختلفة بجهاز معلومات شبكات المرافق، وزيادة خبراتهم بشأن الصلاحيات والضوابط القانونية التي تحكم عمل مأمور الضبط القضائي وحدود تطبيقها، وذلك عن طريق تأهيلهم من خلال محاضرات وجلسات عملية تعقد بالمركز، وتتضمن كيفية تطبيق الضبطية القضائية في مجال الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

تأتى الدورة التدريبية في إطار توجه الدولة نحو الارتقاء بمستوى أداء العاملين بأجهزتها المختلفة، وهو ما تساهم فيه وزارة العدل من خلال مثل تلك الدورات التي تستهدف تنمية مهارات العاملين الحاصلين على صفة الضبطية القضائية وربطها بالنصوص القانونية التي تحكم الرقابة والإشراف في دوائر اختصاصهم، الأمر الذي يجعل مأمور الضبط القضائي على علم تام بحدود واجباته الوظيفية وتطبيق النصوص القانونية على نحو صحيح وسليم.