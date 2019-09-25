شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الدولة: سرعة إنجاز القضايا المتراكمة للوصول إلى عدالة سريعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

‬شدد المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، على ضرورة رفع معدلات الإنجاز في القضايا المتداولة، ومنح الأولوية لسرعة الفصل في القضايا المتراكمة، وكذلك سرعة الفصل في قضايا الضرائب بعد أن تم إنشاء اثنتى عشرة دائرة لنظر المنازعات الضريبية بالعديد من فروع المجلس بالمحافظات، فضلاً عن تنظيم اختصاصات دوائر المحكمة البالغ عددها 97 دائرة، لتيسير الإجراءات القانونية وسرعة الإنجاز العدلي وتخفيف الأعباء الإدارية على القاضي، وصولاً إلى عدالة سريعة، وتطويع التقنية الحديثة المرتبطة بعمل القاضى وتوفيرها في هذه الدوائر، بما يواكب حجم العمل الملقى على عاتقها، وصولاً في نهاية المطاف إلى تحقيق العدالة الزمنية، وهو المطلب المهم في تطوير العملية القضائية.

وأكد المستشار حسام الدين، خلال الجمعية العمومية لتوزيع عمل دوائر محكمة القضاء الاداري، أن النجاح لا يمكن أن يحدث من دون تعاون القضاة، لأن الجميع شركاء في التطور، لافتًا إلى أن الكثير من الخطط الطموحة يصبّ في مسعى إيجاد وتهيئة البيئة المناسبة للتقاضي، وتعمل وفق رؤية استراتيجية وخطط سنوية للرقي بالعمل القضائي، لإرساء منهج واضح الملامح يلبي طموح المحاكم، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لتسهيل إجراءات التقاضي، وتوفير الوقت والجهد والنفقات للمتقاضين.

ووجه رئيس مجلس الدولة بحل مشكلة مبنى مجلس الدولة بكفر الشيخ على وجه السرعة، بعد أن أنجز المستشار طه كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة، الأمين العام للمجلس، إجراءات توصيل خدمات الكهرباء والمياه للمبنى بأكمله، وتجهيز استراحة لائقة بالقضاة، وتوفير سيارة لانتقال أعضاء هيئة مفوضى الدولة، وأعلن أن جميع الخدمات المتصلة بأدوات العمل القضائى ستكون بصفة موضوعية لخدمة الأعضاء جميعاً دون تمييز.