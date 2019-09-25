شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يبحث مع «ايكول بوليتكنيك» التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع الدكتور بنوا ديفود، نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية والبحث في ايكول بوليتكنيك Ecole Polytechnique، بمقر الكلية في باريس، والتي ترتكز أنشطتها على البحث والتعليم والابتكار في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وتهدف إلى إعداد كوادر متخصصة لقيادة مشروعات مبتكرة لمواجهة التحديات المجتمعية.

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تناول الاجتماع مناقشة سبل التعاون بين الجانبين في مجال بناء قدرات الشباب المصري، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والتي تسعى مصر من خلالها إلى إقامة شراكات عالمية في مجالات البحث والتطوير، وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها بما يساهم في تمكين عمليات التحول الرقمي، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما شهد اللقاء استعراض المشروعات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال بناء القدرات وإعداد الكفاءات الرقمية من خلال إتاحة البرامج التدريبية المتخصصة في مجالات التكنولوجيا الحديثة للشباب، والاهتمام بالتعليم الرقمي، بالإضافة إلى العمل على إنشاء جامعة متخصصة في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مدينة المعرفة بالعاصمة الادارية الجديدة، وفي هذا السياق تم بحث التعاون بين ايكول بوليتكنيك Ecole Polytechnique والجامعة الجديدة.

كما تم مناقشة أهم البرامج التدريبية التي تقدمها ايكول بوليتكنيك Ecole Polytechnique، وبحث آليات العمل المشترك في مجالات بناء القدرات في مجالات الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، كما تم مناقشة إمكانية التعاون البحثي بين الجانبين خاصة فيما يتعلق بالتطبيقات التي تمثل أولوية في الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والتي من أبرزها التطبيقات المتعلقة بالرعاية الصحية، والزراعة، والمرور.