شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة أراضى الدولة: مهلة جديدة لسداد رسوم الفحص والمعاينة حتى آخر أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت اللجنة العليا لاسترداد اراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية منح مهلة جديدة وأخيرة لمن قدموا طلبات التقنين في الموعد القانونى قبل غلق باب تلقى الطلبات في ١٤ يونيو ٢٠١٨ وحصلوا على أذونات سداد لرسوم الفحص والمعاينة ان يتقدموا بسداد الرسوم الخاصة بهم والدخول مجددا في دورة التقنين واستكمال الإجراءات.

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وأكدت اللجنة ان المهلة المحددة لذلك تنتهى ٣١ اكتوبر ٢٠١٩ وان كافة المحافظات تلقت توجيهات واضحة من خلال وزارة التنمية المحلية لتنفيذ هذا القرار الذي صدر للتيسير على المواطنين ومنح الفرصة لأكبر عدد منهم لتقنين أوضاعه.

وأشار اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة بأن هذه المهلة في إطار الصلاحيات المتاحة للجنة وحرص الدولة على دعم المواطنين الجادين في التقنين وسداد حق الشعب.

وقال: «إن من يستفيدون من هذه المهلة هم من تقدموا بطلبات في الوقت القانوني وتم تسجيلها على المنظومة الإلكترونية للجنة وحصلوا بالفعل على أذونات لسداد رسوم المعاينة أو الفحص لكنهم لم يقوموا بسدادها لأى سبب».