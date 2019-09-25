شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الحركة القضائية.. اعرف اختصاصات دائرة "الحقوق والحريات" وموعد انعقادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، من الحركة القضائية للمستشارين أعضاء محكمة القضاء الإدارى، وذلك للعام القضائى الجديد 2019/ 2020.

ووفق تفاصيل الحركة القضائية؛ يترأس الدائرة الأولى "الحقوق والحريات العامة" المستشار حسن شلال، رئيس محكمة القضاء الإدارى، والتى تعقد يوم السبت من كل أسبوع.

وتختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بما يلي:

- الحقوق والحريات العامة.

- انتخابات مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية.

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- دعاوى الجنسية.

- استثناء من قواعد الاختصاص المحلى، تختص هذه الدائرة دون غيرها بجميع منازعات الإقامة والإبعاد من أراضى الجمهورية أو الحرمان من دخولها والمنع من السفر وترقب الوصول.

- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التى تختص هذه الدوائر بنظرها.

- طلبات الرد ودعاوى المخاصمة التى تقام ضد رئيس وأعضاء الدائرة الثانية.

- المنازعات الإدارية التى تختص بنظرها محكمة القضاء الإدارى طبقا للقانون ولا تختص بها أى من الدوائر الأخرى بالمحكمة.

- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدوائر.