شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمة العالمية لخريجى الأزهر تطلق مبادرة بعنوان "أوطان بلا إرهاب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر مبادرة تحت عنوان "أوطان بلا إرهاب" بجامعة الأزهر بحضور مسئولى المنظمة، ورئيس جامعة الأزهر، والنواب، وعمداء الكليات.

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة وعضو هيئة كبار العلماء في اجتماع مجلس جامعة الازهر اليوم؛ أن المبادرة أطلقتها المنظمة لحمل رسالة الرحمة والسلام فى العالم كله، ونشر ثقافة التعايش التى دعا إليها الإسلام والوقوف فى وجه الأفكار الإرهابية المتشددة والمتطرفة.

مشيراً إلى دور الأزهر الشريف جامعاً وجامعة, بالتعاون مع المنظمة برئاسة الإمام الأكبر فى محاربة جماعات الظلام التى خلقت من وحى أكاذيبها وسمومها ديناً مغايراً، ومخالفاً لتعاليم ديننا الحنيف البعيد كل البعد عن المغالاة والتطرف والتشدد.

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وأوضح الدكتورعبد الدايم نصير، أمين عام المنظمة، أن هناك عوامل جذب من قبل الجماعات المتطرفة للشباب في كل البلدان فعلينا أن نفعل هذه المبادرة داخل كل الكليات مع المصريين والوافدين، مؤكدًا أنه لا يوجد بلد يستطيع أن يزعم أنه يمتلك المناعة أو الحصانة ضد الإرهاب.

من جانبه وجّه أسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، الشكر لعمداء ووكلاء الكليات على التعاون مع المنظمة في تنفيذ مشروع "سفراء الازهر" والتدريبات المختلفة، موضحاً أن هذه المبادرة تعد تكملة للجهود المتوالية المبذولة من قبل المنظمة في مواجهة التطرف والإرهاب حول العالم، حيث أطلقت من قبل مشروعًا علميًا لتفنيد الأفكار المتطرفة، لإعداد ردًا دقيقًا على الأفكار المغلوطة التي يستغلها أصحاب الفكر المتطرف فى استقطاب الشباب والفتيات، وترجمتها للعديد من اللغات.

وفى ختام مجلس الجامعة؛ أعلن الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، تضامن الجامعة مع مبادرة "أوطان بلا إرهاب" بتفعيل أنشطتها وعقد العديد من الفاعليات بكافة كليات الجامعة، وأن يتم التعاون في كافة أنشطة المنظمة التي تعمل على تأهيل الأزهريين كمشروع سفراء الأزهر ومنحة 5000 أزهرى.

يأتى اهتمام المنظمة بالتعاون مع المؤسسات المدنية المختلفة، دعماً لجهود الدولة الرامية والمبذولة في مواجهة التطرف والإرهاب حول العالم.