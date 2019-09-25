صحيفة "انفوافريقا" تبرز اتفاقية بين مصر وإيطاليا للتعاون فى منتجات الأسماك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت صحيفة "انفوافريقا" الإيطالية توقيع شركة Pesca Pronta الإيطالية، الرائدة فى توزيع منتجات الأسماك، اتفاقية تعاون مع مصر خاصة هيئة قناة السويس. وتسمح الاتفاقية المنعقدة بين الطرفين بترويج وتسويق منتجات شركة قناة السويس للاستزراع السمكى والأحياء المائية من الأسماك البحرية المختلفة فى السوق الأوروبى والأفريقى. ونقلت الصحيفة قول رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، إن "الهدف من الاتفاقية هو النجاح فى سد الفجوة الغذائية للبروتين على المستوى الوطنى"، كما يتضمن الاتفاق فتح آفاق للتعاون باستزراع أنواعاً جديدة من الأسماك المطلوبة فى الأسواق الخارجية ضمن خطط الاستزراع السمكى المستقبلية للشركة. Advertisements ويأتى توقيع اتفاقية التعاون المشترك تفعيلاً للسياسية التسويقية الخارجية لمنتجات شركة قناة السويس للاستزراع السمكى والأحياء المائية عالية الجودة من أسماك "الدنيس – القاروص- اللوت – الحنشان – الجمبرى" طبقًا للمواصفات والاشتراطات التصديرية المُعتمدة. وعبر فرانسيسكو موروسو الرئيس التنفيذى للشركة الإيطالية عن سعادته بالتعاون مع شركة قناة السويس للاستزراع السمكى والأحياء المائية، مثمناً المهنية العالية التى تحظى بها الشركة وهو ما لمسه فى الجودة العالية لمنتجات الشركة و سهولة الإجراءات والتيسيرات التى حظى بها لإتمام الاتفاق والتعاقد.

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