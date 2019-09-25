شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الأمريكية تطلق بنك معلومات يشمل 25 دولة فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الجامعة الأمريكية بالقاهرة هذا الأسبوع بنك معلومات منتدى الجامعة، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والذى يقدم للباحثين والطلاب البيانات الأساسية عن 25 دولة فى الشرق الأوسط على مدار 50 عاما.

وقال بهجت قرنى، مدير منتدى الجامعة الأمريكية بالقاهرة وأستاذ العلاقات الدولية بالجامعة إن بنك المعلومات يعد وجهة للطلاب والباحثين والجمهور لقراءة وتحليل وتفسير البيانات، وتقدم الجامعة من خلال بنك المعلومات بنكا مركزيا للبيانات عن الشرق الأوسط، مما يعزز دور الجامعة فى المنطقة.

يعرض البنك بيانات من أكبر المنظمات الدولية فى العالم، مثل البنك الدولى، ويتضمن 35 مؤشر تغطى موضوعات مثل الحوكمة والتنمية البشرية والاقتصاد والنوع.

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كما يقدم معلومات عن 25 دولة فى الفترة من 1970 إلى 2018، ويمكن للمستخدمين اختيار مجموعة من المؤشرات والبلدان والسنوات لعرضها فى الجداول والرسوم البيانية مما يتيح المقارنة بين الدول.

يأتي هذا المشروع في وقت أصبحت فيه البيانات أداة أساسية في مجالات العمل المختلفة، بما في ذلك الصحافة والعلوم الاجتماعية.