شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الفريق الطبى بـ"جوبا" يبدأ الكشف عن فيرس سى بجنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يأتى ذلك في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى وعزمها على افتتاح مراكز للفيروسات الكبدية بعدد من الدول الأفريقية لدعم تلك الدول فى مسح وعلاج مواطنيها من فيروس سى.

وأوضح بيان أنه كان فى استقبال الفريق، القنصل العام المصرى ب"جوبا" أحمد البكرى، وممثل وزارة صحة جنوب السودان، مضيفًا أن الوفد توجه فور وصوله إلى العيادة المصرية بـ"جوبا"، والتى تم تزويدها بكافة التجهيزات، والمستلزمات الطبية، والأدوية.

وأشار إلى أن الفريق الطبى المصرى التقى وزير صحة جنوب السودان، والذى أثنى على الدعم المصري والعلاقات الوطيدة مع مصر خاصة في المجال الصحي من خلال الامداد والدعم المستمر بالقوافل الطبية والتى تشمل كافة التخصصات، بالإضافة إلى إتاحة الفرص التدريبية لأطباء جنوب السودان للتدريب بمستشفيات وزارة الصحة، وتوفير فرص للالتحاق بالزمالة المصرية.

وقال الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف والمشرف على قطاع العلاقات الصحية الخارجية، إن الفريق الطبي المصري ومندوب منظمة الصحة العالمية تفقدوا مستشفى جوبا التعليمي، والمعامل والعيادات للوقوف على احتياجات أقسامها تمهيدًا لتقديم الدعم والمساعدات للمستشفى، لافتاً الي أن الفريق الطبي المصري بدأ العمل الفعلي بالمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة بـ"جوبا" حيث تم إجراء مسح لعدد من مواطني جنوب السودان، للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية مثل الضغط والسكر والسمنة.

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وقال ، إنه تم تكوين فريق مشترك من الكوادر الطبية في الفريق المصري وأطباء وزارة الصحة بجنوب السودان، كما تم تزويد المعمل الرئيسي للمعامل المركزية بجهاز pcr وتدريب كوادر جنوب السودان على عمل فحوصات الpcr للتأكد من الحالات الإيجابية التي تم رصدها أثناء عملية المسح، بالإضافة إلي عقد محاضرات وورش عمل في التحاليل الطبية وكيفية تشخيص وعلاج فيروس التهاب الكبدي الفيروسي "سي" بحضور أطباء من وزارة صحة جنوب السودان.

وأضاف "جاد"، أن وزير صحة جنوب السودان طلب مزيدًا من الدعم في إيفاد القوافل الطبية المصرية خاصة في مجال الرمد لمدينتي "جوبا وبور"، بالإضافة إلي تدريب الكوادر الطبية وإعادة تشغيل وتأهيل مركز "بور الطبي" والذي تم إغلاقه خلال الفترة الماضية، موضحًا أن الفريق المصري سيقوم بتشغيل وحدة الكلى المصرية بمستشفى جوبا التعليمي.

وتابع : إنه سيتم إرسال فريقا طبيا آخر إلي العاصمة "أنجيمينا" بدولة تشاد في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، لاستكمال المبادرة الرئاسية وتقديم الدعم الطبي لمواطنى دولة تشاد.