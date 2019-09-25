التموين تعلن الانتهاء من مقررات السلع المدعمة لأصحاب البطاقات عن شهر سبتمبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية الانتهاء من صرف السلع المدعمة عن شهر سبتمبر الجارى لبقالى التموين فى محافظة الوجه القبلى لصرفها لأصحاب البطاقات، بجانب توفير كافة المنتجات والسلع الغذائية واللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية. يأتى ذلك فى الوقت الذى بدأت فيه مكاتب التموين فى تنفيذ القرار الوزارى رقم 191 بالسماح بضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين الأسرة إلى البطاقة التموينية للزوج، ووجه وزير التموين المديريات والمكاتب فى مختلف المحافظات بإضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا "محرومة" على بطاقة زوجها إذا كان الزوج مستفيد تموينيا وبطاقته التموينية سارية وعلى بطاقة الأسرة إذا كانت البطاقة التموينية سارية.

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