شكرا لقرائتكم خبر عن تدريس اللغة العربية بمفهوم معاصر فى دورة علمية لمنظمة خريجى الأزهر بالهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالهند دورة في اللغة العربية بالجامعة الرحمانية بعنوان " استراتيجية تدريس اللغة العربية بمفهوم معاصر " ، حضر فى الدورة عدد كبير من أساتذة الجامعة.

ألقى الدكتور محمد شهاب الدين الأزهرى، أمين عام فرع الهند على هامش الدورة كلمة حول أهمية اللغة العربية قال فيها: " إن اللغة العربية هى لغة الكتاب والسنة ومفتاح علوم الشريعة الإسلامية فهى لغة خالدة لخلود القرآن المنزل بها ، فضلاً عن أن تعلمها له فوائد لا تعد ولا تحصى كما أوضح كيفية تعليم اللغة العربية واتقانها وتحدثها بفصاحة.

Advertisements

وقال الشيخ فيصل ولى الرحمانى أمين عام الجامعة، إن هذا النوع من النشاطات للفرع يوسع دور الأزهر ويفتح باباً للاستفادة من المنهج الأزهرى، ونحن نقدم هدية الشكر والتقدير والاحترام إلى إدارة المنظمة بالهند والقاهرة على إتاحة تلك الفرصة العلمية لأساتذتنا.

وفى نهاية الدورة أشاد العلماء والأساتذة بدور فرع المنظمة بالهند في نشر اللغة العربية فضلاً عن نشر قيم التسامح والفكر الوسطى المستنير للشريعة الإسلامية، متمنين أن يعقد هذا النوع من الدورات بين الحين والآخر لكى يستفادوا من روافد الأزهر الشريف.

جدير بالذكر أنه تأتى هذه الدورة ضمن توسيع نشاطات الفرع بالهند إلى مجالات متعددة وللتأكيد على دور الأزهر الشريف العالمى في نشر العلم والمعرفة وتعزيز الوسطية والاعتدال فى أنحاء العالم.