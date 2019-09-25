شكرا لقرائتكم خبر عن "الهجرة" تطلق العدد التاسع من مجلة "مصر معاك" للمصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العدد التاسع من مجلتها الشهرية "مصر معاك"، التى تعدُّ أداة إلكترونية جديدة ضمن أدوات الوزارة للتواصل مع المصريين بالخارج، لنقل ما يحدث على أرض الوطن واستعراض جهود الوزارة على نحو شهرى.

وتضم المجلة، فى عددها الجديد، موضوعات بارزة؛ وتحتفى بمرور 4 أعوام على انطلاقها فى 19 سبتمبر 2015، وتقدم جانبًا من أبرز ما قدمته الوزارة على مدار الأعوام الأربعة، ويأتى ذلك بالتزامن مع افتتاحها لاستوديو«اسأل واقترح Live»، والتي تضاف لآليات التواصل مع المصريين بالخارج، كما يبرز العدد مشروع الصوب الزراعية؛ باعتباره واحدًا من أبرز المشروعات التى أطلقتها الدولة مؤخرًا، حيث يعد الأكبر من نوعه فى الشرق الأوسط.

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كما يبرز العدد واحدة من أبرز الصناعات المصرية، وتحقيقًا مصورًا عن قرية الحرّانية، والتي تتميز بما تقدمه من منتجات النسيج المصري عالي الجودة، والذي يشتهر في الكثير من الدول.

وترحب الوزارة بتلقي مقترحات ومشاركات المواطنين بالخارج للنشر في صفحات المجلة حتى تكون صوتًا للجاليات المصرية المغتربة.