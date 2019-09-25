شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الدراسة بالمقر الدائم للجامعة المصرية اليابانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الأسبوع التعريفى لطلاب الفرقة الأولى للعام الأكاديمى 2019/2020 بكليتى الهندسة وإدارة الأعمال الدولية، الذى يتضمن لقاءات تعريفية عديدة.

وألقى اتحاد طلاب الجامعة محاضرة تعريفية عن أنشطة الاتحاد وكيفيه الالتحاق بالإضافة إلى استقبال الطلاب وتقديم كافة التسهيلات الخاصة بتعريفهم بأماكن السكن ومبنى الأنشطة والمدرجات والمعامل والمواقع الهامة بالجامعة، كما تضمن اليوم لقاءات تعريفيه بكلية الهندسة وتخصصاتها المختلفة: هندسة الكترونيات واتصالات - هندسة وعلوم الحاسب - هندسة القوة الكهربائية - الهندسة الصناعية والتصنيع - هندسة الميكاترونيات - هندسة وعلوم المواد - الهندسة الكيميائية والبتروكيماويات – هندسة مصادر الطاقة بالإضافة الى لقاءات تعريفية بكلية ادارة الأعمال الدولية وتخصصاتها المختلفة من المحاسبة ونظم المعلومات وإدارة الموارد البشرية ومركز الثقافة الحرة.

ووجه الدكتور أحمد الجوهرى - رئيس الجامعة – كلمة إلى أسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وطلاب جدد وقدامى وأعضاء جهاز ادارى واشار إلى الدراسة هذا العام تبدأ بالمرحلة الاولى بالمقر الدائم للجامعة المقام على مساحة 200 فدان وتشغل نسبة المبانى 17% فقط من مساحة الحرم الجامعى المصمم بطريقة صديقة للبيئة وبأحدث النظم والتقنيات العالمية الحديثة، كما رحب الدكتور سامح ندا- نائب رئيس الجامعة للتعليم والشئون الاكاديميه بالطلاب الجدد واشار إلى ضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية لتنمية مهارات الطلاب، وتوفر الجامعة الارشاد التوجيهي المهنى للطلاب منذ الفرقة الأولى وتقدم لهم العديد من المميزات كفرص التدريب الصيفى بكبرى الشركات وتقديم ورش عمل لصقل مهارات التواصل والقيادة والعديد من ورش العمل المختلفة.

يذكر ان الجامعة المصرية اليابانية قدمت العديد من المنح الدراسية هذا العام منها منح مقدمه من مصر الخير، بيت الزكاة، الديون وسيرجى تك بالاضافة إلى منح التفوق المقدمه إلى اوائل المحافظات، منح تفوق رياضى للحاصلين على الميداليات الدولية والاوليمبية، منح جزئية لابناء الشهداء من الجيش والشرطة، وابناء أعضاء هيئة التدرس بالجامعات الحكومية وابناء المدرسين بالمدارس الحكومية.