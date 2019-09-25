شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الروم الكاثوليك يبدأ زيارته الرعوية للأرجنتين ويغادر بعدها لبوسطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الأنبا يوسف العبسى، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس اريس أمس فى إطار زيارته الرعوية للأمريكتين التى بدأها الأسبوع الماضى إذ تعتبر الأرجنتين محطته الثانية بعدما زار البرازيل.



كان فى استقباله الأكسرخوس الرسولى المطران إبراهيم سلامة وكهنة الإيبارشية والرهبان والراهبات وأبناء الجالية.

بعد تفقد كنائس الأرجنتين ينتقل العبسى إلى أمريكا الشمالية للقاء أبناء الجالية فى بوسطن، علما بأن هذه الزيارة سوف تستغرق شهرا يعود بعدها إلى بيروت.

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يشار إلى أن البطريرك العبسى هو من مواليد دمشق فى 20/6/1946 تابع دراساته فى جمعية مرسلى القديس بولس (الآباء البولسيين) حيث سيم كاهنا فى 6/5/1973 بوضع يد البطريرك مكسيموس الخامس.

بعد توليه عدة وظائف رعوية والتعليم (لا سيما فى مجال الموسيقى الليتورجية) انتخب رئيسًا عامًا للجمعية فى 13/7/1999. انتخب أسقفًا فى الدائرة البطريركية كنائب بطريركى ورئيس أساقفة طرسوس شرفًا من قِبل السينودس في 22/6/2001 نال السيامة الأسقفية من البطريرك جريجوريوس الثالث بمعاونة المطران يوحنا منصور والمتروبوليت جوزيف كلاّس فى كنيسة القديس بولس فى حريصا فى 2/9/2001. عيّن نائبًا بطريركيًا فى دمشق فى 13/10/2006.