محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
قال المهندس محمود وهدان، رئيس قطاع الصناعات بوزارة الإنتاج الحربي، إن هناك آليات جديدة للتوسع في استخدام ابتكارات بسيطة تساهم في ترشيد استهلاك المياه.
وأضاف وهدان خلال كلمته بمؤتمر الشراكة في الحفاظ على المياه، الأربعاء، أن إحدى تلك الابتكارات تصنيع قطع موفرة تساعد في تخفيض الاستهلاك بنسبة تترواح من 50-75% من المياه المستهلكة طبقا لاحتياجات المستخدم، ما يساهم في توفير 45% من الاستهلاك اليومي للأسرة الواحدة.
وأشار، إلى أن تعميم القطع الموفرة يساهم في زيادة ضغوط المياه بالمناطق التي تعاني ضعفًا مستمرًا، وتحقيق تدفق ثابت للمياه بعيدا عن الضغوط المتاحة.
كانت هذه تفاصيل خبر "الإنتاج الحربي": لدينا قطع توفر 40% من استهلاك المياه يوميًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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