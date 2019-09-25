"الصحة" : حملة "توعوية " بخدمات تنظيم الأسرة في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تنظيم حملة "توعوية" بخدمات تنظيم الأسرة والسكان بمحافظة سوهاج، حيث يزور وفد من قطاع السكان وتنظيم الأسرة، برئاسة الدكتورة سحر السنباطي رئيس القطاع، محافظة سوهاج، حيث يتفقد خلالها عيادات تنظيم الأسرة، وحضور تدريب الرائدات الريفيات المسئولات عن التوعية المجتمعية لتعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان، في إطار الاحتفال باليوم العالمي لتنظيم الأسرة الذي يوافق السادس والعشرين من سبتمبر من كل عام.

وصرح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، اليوم الأربعاء، بأن الوفد سيشهد احتفالية تكريم عدد من أسر المحافظة التي تتبنى مفهوم الأسرة الصغيرة، وعرض تجاربهم المتميزة بما يسهم في نشر الوعي في مجال تنظيم الأسرة.

وأضاف أنه سيتم تكريم فريق إشراف تنظيم الأسرة بالمديريات والإدارات المختلفة، بالإضافة إلي منح شعار "الوسام" للوحدات المتميزة بمحافظة سوهاج لتكون مثالًا لباقي الوحدات لتطوير وتحسين خدمات تنظيم الأسرة.

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ومن جانبها، قالت الدكتورة سحر السنباطي، إن شعار"الوسام" هو نظام اعتماد للجودة، حيث يتم تقييم جودة الخدمة بعيادات ووحدات تنظيم الأسرة في جميع أنحاء مصر، وذلك بناء على مجموعة من المؤشرات والمعايير التي وضعتها وزارة الصحة والسكان، مشيرة إلي أن تلك المعايير تشمل استمرارية توافر مخزون كاف لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر من وسائل تنظيم الأسرة، وتوفير المعلومات الصحيحة أثناء تقديم المشورة من قبل الأطباء والممرضات، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة ذات الجودة الآمنة، وزيادة عدد المنتفعات من خدمات تنظيم الأسرة، مضيفة أن العيادة تحتفظ بالوسام مدة عام واحد طالما استمرت في الحفاظ على المعايير المحددة، ثم يتم ترشيحها للحصول على حافز مادي في نهاية العام.

وأشارت إلى أنه سيتم عقد ندوة توعوية تحت عنوان "أسرتنا مثالية" ضمن فعاليات مبادرة "أيامنا أحلى" بمشاركة عدد من القيادات المجتمعية، والجمعيات الأهلية بقرية "نيدة مركز إخميم"، مضيفة أنه سيتم عقد ندوة أخرى بنادي المرأة ، للتوعية بمفهوم تنظيم الأسرة وصحة الأم والطفل، كما سيتم عقد دورة تدريبية للرائدات الريفيات تحت عنوان "مبادرة الثلاثين" والتي تهدف إلي توجيه الرائدات نحو توعية السيدات وإمدادهن بالمعلومات الصحية الكافية عن كيفية رعاية الأم والمولود بعد الولادة والتوقيت الأمثل لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة.

ولفتت إلي أن "مبادرة الوسام" تم إطلاقها في شهر أغسطس العام الماضي، من خلال مشروع تكامل خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين قطاع السكان وتنظيم الأسرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، موضحة أنه تم تفعيل المبادرة بمحافظات: الغربية، وسوهاج، وأسيوط، والأسكندرية، والسويس، وقنا، والأقصر، والمنيا، والفيوم، وكفر الشيخ، وبني سويف، وأسوان، وجاري تفعيلها بباقي محافظات الجمهورية.​