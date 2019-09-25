صورة| تعرف على اختصاصات دائرة البناء والتخطيط العمراني بالقضاء الإداري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
انتهت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، من الحركة القضائية للمستشارين أعضاء محكمة القضاء الإداري، للعام القضائي الجديد 2019/ 2020.
ووفق تفاصيل الحركة القضائية؛ تتشكل الدائرة الخامسة "البناء والتخطيط العمراني"، والتي تعقد يوم الخميس من كل أسبوع، من 6 مستشارين وهم؛ المستشار شحاته أبو زيد، المستشار خالد علي، المستشار خالد عبدالوهاب، المستشار خالد عبدالمنعم، المستشار صبري حسن، المستشار أسامة فخري.
وتختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بما يلي:
- أحكام القوانين المنظمة للبناء ومنازعات التراخيص الخاصة بها، مما يدخل في اختصاص القضاء الإداري، عدا ما تختص به أية دائرة أخرى.
- قرارات وقف وإزالة الأعمال المخلفة لأحكام قانون التخطيط العمراني.
- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدوائر بنظرها.
- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدوائر.
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