تأجيل محاكمة متهم بالرشوة في وزارة التخطيط لـ24 نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المتعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة مدير إدارة العقود والمشتريات في وزارة التخطيط، لاتهامه بطلب وتلقي رشوة، لجلسة 24 من نوفمبر؛ للمرافعة.

كانت تحقيقات النيابة العامة كشفت، أن المتهم "عماد ا." طلب وأخذ رشوة من المتهم "محمد ع." مدير عام بأحد الشركات، بواسطة المتهم الثالث "خالد ا." مبالغ مالية، وهي نسبة 1% من قيمة المستحقات المالية الخاصة بالشركة، طرف الوزارة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته، وهو صرف المستحقات المالية الخاصة بكل معاملة مالية بين الوزارة والشركة.

وتمكن عضو الرقابة الإدارية، من تسجيل اللقاءات بين المتهمين ورصد لقاء بين مسئول التخطيط والوسيط أثناء تسلمه مبلغ الرشوة 300 ألف جنيه، بينما تمكن من ضبط المتهم الثاني أثناء محاولته الهرب للخارج وتقاضي المتهم مبالغ رشوة قدرت بمليون و200 ألف جنيه مقابل صرف المستحقات المالية للشركة البالغ قيمتها 120 مليون جنيه.