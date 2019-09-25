"الداخلية": ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط صاحب ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد ترويجها على المواطنين للكسب منها بأسيوط.

وأضاف الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، أفادت بقيام (مسجل شقي خطر سبق اتهامه في 9 قضايا متنوعة، مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط)، بإدارة ورشة بمسكنه لإصلاح وتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها.

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وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعات (الأمن العام - الأمن الوطني –الأمن المركزي)، ومديرية أمن أسيوط تم استهداف المذكور بمسكنه وضبطه .. وبحوزته 1 رشاش وعدد 3 خزينة خاصة به، وفرد محلى الصنع، وبندقية ضغط هواء، و143طلقة مختلفة الأعيرة، و3 ورقات مالية "مقلدة"، وهاتف محمول، والعدد والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بإدارته ورشة بمسكنه لإصلاح وتصنيع الأسلحة النارية محلية الصنع، كما اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالي المقلد لترويجه والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.