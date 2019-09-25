"حلم السفر".. ضبط شخص نصب على 8 أشخاص في 100 ألف جنيه بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ضبطت الأجهزة الأمنية شخصًا بسوهاج لقيامه بالنصب والاحتيال على 8 أشخاص عقب إيهامهما بقدرته على توفير تأشيرات لهما ولذويهما لإحدى الدول الأجنبية.
وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد، تفيد قيام أحد الأشخاص، بالنصب والاحتيال على 8 أشخاص والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل تدبير فرص عمل لهم بإحدى الدول العربية، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
أسفرت جهود البحث والتحري عن صحة الواقعة، قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء من الشاكين على مبلغ (102,000-مائه وإثنين ألف جنيه) كمقدم لمبلغ "142,000 -مائه وإثنين وأربعون ألف جنيه" مدعياً قدرته على تدبير فرص عمل لهم بإحدى الدول العربية.
وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات، تم استدعاء المتهم، وبسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة، وتعهد برد المبالغ الملية المستولى عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.
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