سقوط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على ضبط عناصر تشكيل عصابي، لقيامهم باصطناع وتزوير المحررات الرسمية وترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية.

كانت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص (حاصل على دبلوم – مقيم بمحافظة سوهاج) بتزوير رخص القيادة المهنية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة الوايلي، وبحوزته ( رخصة قيادة ثالثة باسمه - رخصة قيادة أولى باسم أحد الأشخاص منسوب صدورها لإحدى وحدات الترخيص "مزوران").

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وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بقيامه بالاشتراك مع شخصين (محددان "مقيمان بالجيزة") بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه في اصطناع وتزوير المحررات الرسمية وترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وضبط بحوزتهما (عدد 7 رخص قيادة مهنية "مزورة" - عدد 5 تأشيرات سفر بأسماء مختلفة "معدة للتزوير" - جهاز كمبيوتر بمشتملاته - جهاز كمبيوتر "لاب توب" - 2 جهاز طابعة ألوان - عدد 892 رخصة مرور خالية من البيانات).

وبمواجهتهما أقرا باصطناع وتزوير المحررات الرسمية وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية باستخدام المضبوطات المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.