بعد الحركة القضائية.. تعرف على اختصاصات دائرة "الحقوق والحريات العامة" وموعد انعقادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

انتهت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، من الحركة القضائية للمستشارين أعضاء محكمة القضاء الإداري، وذلك للعام القضائي الجديد 2019/ 2020.

ووفق تفاصيل الحركة القضائية؛ يترأس الدائرة الأولى "الحقوق والحريات العامة" المستشار حسن شلال، رئيس محكمة القضاء الإداري، والتي تعقد يوم السبت من كل أسبوع.

وتختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بما يلي:

- الحقوق والحريات العامة.

- انتخابات مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية.

- دعاوى الجنسية.

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- استثناء من قواعد الاختصاص المحلي، تختص هذه الدائرة دون غيرها بجميع منازعات الإقامة والإبعاد من أراضي الجمهورية أو الحرمان من دخولها والمنه من السفر وترقب الوصول.

- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدوائر بنظرها.

- طلبات الرد ودعاوى المخاصمة التي تقام ضد رئيس وأعضاء الدائرة الثانية.

- المنازعات الإدارية التي تختص بنظرها محكمة القضاء الإداري طبقا للقانون ولا تختص بها أي من الدوائر الأخرى بالمحكمة.

- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدوائر.