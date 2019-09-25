إصابة شخص في انقلاب سيارة ملاكي أعلى محور 26 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تصوير- مصطفى الشيمي:

أصيب شخص، اليوم الأربعاء، في انقلاب سيارة ملاكي أعلى محور 26 يوليو، أدى إلى حالة من الزحام المروري، ودفع رجال المرور بتعزيزات مدعومة بونش لرفع حطام الحادث، والعمل على سحب الكثافات.

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كان مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، تلقى إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري، ووجود مصاب أعلى المحور.

المعاينة المبدئية كشفت عن أنه في أثناء سير سيارة ملاكي في الاتجاه القادم من ميدان لبنان إلى أكتوبر، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى انقلابها، وإصابة السائق.

وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرير محضر بالواقعة.