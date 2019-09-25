"أمن المنافذ": ضبط 9 قضايا تهريب بقيمة مليون و500 ألف جنيه في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 9 قضايا تهريب، بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي في تلك القضايا (1,595,297 –مليون وخمسمائة وخمسة وتسعون آلفاً ومائتان سبعة وتسعون جنيهاً).

وفي مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، تمكنت وزارة الداخلية من ضبط قضيتين تهريب بلغ إجمالي المبالغ الأجنبية المضبوطة بما يعادله (336,250) ثلاثمائة وستة وثلاثون ألفاً ومائتان وخمسون جنيهاً، وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة (336,250 ثلاثمائة ستة وثلاثون ألفاً ومائتان وخمسون جنيهاً).

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وتمكن الأمن العام، من ضبط 46 قضية (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية، محاولة صعوده باخرة بدون تصريح، مخالفات السائقين، مخالفات مسطح مائي، انتحال صفة).

كما تم ضبط 1298 مخالفة مرورية متنوعة، ونجحت في تنفيذ 231 حكم قضائي متنوع.

وفي مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات"، تم ضبط 7 قضايا متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.