السبت المقبل.. جمعية عمومية لقضاة الاستئناف استعدادا للعام القضائي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تعقد محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار بدرى عبد الفتاح، جمعيتها العمومية العادية لتوزيع العمل على الدوائر قبل بداية العام القضائي الجديد 2019 - 2020، السبت المقبل، في دار القضاء العالي.

وحسب قانون السلطة القضائية، فمن المقرر أن يناقش قضاة الاستئناف؛ ترتيب وتأليف الدوائر وتشكيل الهيئات، توزيع القضايا على الدوائر المختلفة، تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها، ندب مستشاري محاكم الاستئناف محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات وقضاه المحاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية، سائر المسائل المتعلقة بنظام المحاكم وأمورها الداخلية، المسائل الأخرى المنصوص عليها في القانون.

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وتصدر قرارات الجمعيات العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذا تساوى الآراء رجح الجانب الذي فيه الرئيس.

وتنعقد الجمعية العامة بدعوى من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ثلث عدد قضاتها على الأقل أو بناء على طلب النيابة العامة ويبن في الطلب المقدم من القضاة سبب اجتماع الجمعية العامة وميعاده فإذا لم يستحب رئيس المحكمة لهذا الطلب قام بالدعوة أقدم القضاة الموقعين عليها.

ولا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا إلا إذا حضره من القضاة أكثر من نصف عدد قضاة المحكمة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد إذا حضره ثلث عدد قضاة المحكمة على الأقل، حسب قانون السلطة القضائية.