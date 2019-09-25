مصر | حبس صاحب مصنع لحيازته 9 أطنان ملح طعام مجهول المصدر بالمرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس صاحب مصنع لحيازته 9 أطنان ملح طعام مجهول المصدر بالمرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة المرج، بحبس صاحب مصنع 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في ملح الطعام مجهول المصدر وطرحها في الأسواق.

وتعود البداية بورود معلومات لإدارة مباحث التموين بالقاهرة برئاسة العميد محمد رجائي مدير الإدارة بتمكن ضباط إدارة مباحث التموين من ضبط "ب.م" 47 سنة، صاحب مصنع ملح طعام، بدائرة قسم شرطة المرج ومقيم بذات بنفس المنطقة، لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية " ملح طعام " مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبأمر النيابة العامة قام رجال المباحث بتفتيش المصنع وعثروا بداخله على 9 أطنان ملح طعام مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، و3 ماكينات.

وبسؤالة اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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وكما أمرت نيابة المرج حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بإدارة مصنعين بدون ترخيص والتجارة في السلع الغذائية مجهولة المصدر.

وتعود البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، إخطارا من العميد محمد رجائي مدير ادارة التموين، يفيد ضبط مسئول شركة لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المرج لحيازته كمية قدرها (20،440) طن من السلع الغذائية "زيت طعام – طحينة- خل" معبأة داخل براميل وعبوات بدون بيانات صلاحية يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى طبقًا لما ورد بتقرير اللجة الجنائية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.

كما تم ضبط مسئول مصنع لتجارة المعسل "بدون ترخيص – كائن بدائرة قسم المرج لحيازته (4،720 طن "تبغ خام– عسل أسود– ملح ليمون– جلسرين" عدد (2240) عبوة معسل بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية "منتج نهائى" يشتبه فى تأثيرها على الصحة العامة للمستهلك.

وتم تحرير المحاضر اللازمة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

