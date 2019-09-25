مصر | "حشيش واستروكس".. حبس ديلر مخدرات في النزهة 4 أيام

وتعود البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من مباحث إدارة تأمين طرق ومحاور ميناء القاهرة الجوي أثناء تفقدهم الحالة الأمنية بشارع جوزيف تيتو في النزهة، بضبط "م.ع" 22 سنة عاطل، وبحوزته "350 جرام مخدر الأستروكس، 20 جرام حشيش، 880 جنيها، هاتف محمول، سلاح أبيض".

وبسؤاله عن ما ضبط بحوزته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة، الهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، وتحرر المحضر اللازم توالت النيابة العامة.

