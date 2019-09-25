مصر | حجز صاحب مخزن لحيازته 12 طن مواد غذائية مجهولة المصدر بالدرب الأحمر

وكشفت تحقيقات النيابة عن تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على صاحب مخزن بحوزته 12 طن مواد غذائية مجهولة المصدر في الدرب الأحمر.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة بلاغا من شرطة التموين بقيادة العميد محمد رجائي مدير الإدارة، بتمكن رجال المباحث من ضبط "محمد.ف.ع" 42 سنة مسئول عن مخزن مواد غذائية بشارع الحمزاوي بدائرة قسم شرطة الجمالية ومقيم دائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتنص عقوبة الغش التجاري في قانون العقوبات على أن المتهم يعاقب بالحبس لمدة 3 سنوات والغرامة المالية 10 آلاف جنيه، وتتم مصادرة المنتجات المضبوطة والتحفظ عليها، وأنه من حق المتهم بعد ذلك اللجوء إلى محكمة الاستئناف كدرجة قضائية تالية، والذي من شأنها تخفيف الحكم أو إلغائه أو تأييده.

كما يتم إثبات هذه المضبوطات على لجنة صحية وإذا ثبت عدم صلاحيتها يتم اتخاذ قرارًا على الفور بإعدامها، ومن ثم إرفاق التقرير بمحضر التحقيقات، وإحالة المتهم إلى محكمة الجنح.