مصر | حجز صاحب مخزن لحيازته 12 طن مواد غذائية مجهولة المصدر بالدرب الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حجز صاحب مخزن لحيازته 12 طن مواد غذائية مجهولة المصدر بالدرب الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكشفت تحقيقات النيابة عن تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على صاحب مخزن بحوزته 12 طن مواد غذائية مجهولة المصدر في الدرب الأحمر.
وتنص عقوبة الغش التجاري في قانون العقوبات على أن المتهم يعاقب بالحبس لمدة 3 سنوات والغرامة المالية 10 آلاف جنيه، وتتم مصادرة المنتجات المضبوطة والتحفظ عليها، وأنه من حق المتهم بعد ذلك اللجوء إلى محكمة الاستئناف كدرجة قضائية تالية، والذي من شأنها تخفيف الحكم أو إلغائه أو تأييده.
كما يتم إثبات هذه المضبوطات على لجنة صحية وإذا ثبت عدم صلاحيتها يتم اتخاذ قرارًا على الفور بإعدامها، ومن ثم إرفاق التقرير بمحضر التحقيقات، وإحالة المتهم إلى محكمة الجنح.