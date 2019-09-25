مصر | خلال 24 ساعة.. ضبط 166 قطعة سلاح ناري و182 قضية مخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. ضبط 166 قطعة سلاح ناري و182 قضية مخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:



في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 166 قطعة سلاح ناري بحوزة 153 متهما).. وذلك على النحو التالي: (1) رشاش برتا، (12) بندقية آلية، (27) بندقية خرطوش، و11) طبنجة، و(115) فرد محلى، و(20) خزينة متنوعة، و(416) طلقة مختلفة الأعيرة، و(191) قطعة سلاح أبيض.



وكما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.



وفي مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (75521) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي: (340) حكم جناية، و(21754) حكم حبس جزئي، (4019) حكم حبس مستأنف، و(39257) حكم غرامة، و(10151) حكم مخالفة.



في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (182) قضية مخدرات بحوزة (195) متهم، ضُبط خلالها الآتي: كمية من مخدر البانجو وزنت ( 23،675 كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 9،404 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت ( 1،394 كيلو جرام )، وكمية من مخدر الأفيون وزنت ( 1،805 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 2،985 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الفودو وزنت ( 120 جرام)، وعدد (3971) قرصا مخدرا.



وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين: ضبط (43) متهما.

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في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (16) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.



في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (239) دراجة نارية مخالفة.



في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعاداة ( 5 سيارات – 1 دراجة نارية ).



في مجال ضبط المخالفات المرورية وإشغالات الطريق والبيئة: ضبط (24738) مخالفة مرورية (945) قضية مرافق، (72) قضية بيئة.



في مجال فحص السائقين: فحص (113) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (14) منهم.



في مجال ضبط قضايا المصنفات: ضبط (38) قضية مصنفات متنوعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.