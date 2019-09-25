مصر | المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف لعامل لبيعه مخدر الأمفيتامين بالهرم

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قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف لعاطل تم القبض عليه بحوزته كمية من مخدر الأمفيتامين والميثافيتامين بالهرم.



وعقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبدالعال وأعضاء هيئة هما علاء كمال البيلي وأيمن عفيفي سالم ومحمد أحمد رشد وأمانة سر، ممدوح غريب وعبدالمجيد حلمي .



وتعود التفاصيل إلى تلقي النقيب محمد مجدي عبدالفتاح معاون مباحث بقسم شرطة الهرم بلاغا يفيد بقيام المدعو"محمود.س.ب"،41 عاما، بالاتجار في المواد المخدرة.



وأثبتت التحريات السرية صحة ما جاء في البلاغ المذكور، وبالحصول على إذن من النيابة العامة، تم مداهمة مكان اقامة الأول وبتفتيشه تم العثور معه على عدد "5" أكياس كريستال "شابو" وتم القبض عليه وتم التحفظ على المضبوطات.

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وبعرض المضبوطات على المعمل الكيماوي ورد بالتقرير أن المواد هي من نوع "الأمفيتامين والميثامفيتامين" المدرجان بالجدول الأول من قانون المخدرات .



وبعرض المتهم على النيابة العامة، أقر بأن بحيازته المضبوطات للاتجار في المخدرات، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية الازمة.



ولكن ما هي الأمفيتامينات: