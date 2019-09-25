مصر | بـ حشيش وهيروين.. سقوط 2 من العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ حشيش وهيروين.. سقوط 2 من العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وأسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) عن ضبط الآتي: (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية).. لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من مدينة العاشر من رمضان مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وبحوزته (60 جراما لمخدر الهيروين – مبلغ مالي)، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار.

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 2 من العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال لحيازتهم كميات من مخدري الهيروين والحشيش بقصد الإتجار.

وكما تم ضبط عاطل - مُقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من مدينة العاشر من رمضان مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبحوزته (200 جرام لمخدر الحشيش - سلاح أبيض "مطواه"- هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح لاستخدامه في نشاطه الإجرامي.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية، ويأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية في استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التي تتخذ من منطقة (السحر والجمال) مكانًا لترويج المواد المخدرة.