مصر | بـ12 لفافة بانجو.. سقوط هارب من السجن المؤبد في شمال سيناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ12 لفافة بانجو.. سقوط هارب من السجن المؤبد في شمال سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن شمال سيناء بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تواجد (أحد الأشخاص - هارب من أحد السجون خلال يناير 2011 أثناء تنفيذ عقوبة السجن المؤبد في قضية "مخدرات") بمسكنه بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وعثر بحوزته على (12 لفافة لنبات البانجو المخدر - بطاقة رقم قومي "تحمل صورته واسم مختلف"- عقد زواج "باسم شقيقه" مُثبت به صورته الشخصية).
وبمواجهته اعترف بسابقة هروبه من داخل السجن، وأقر بحيازته للمضبوطات والمواد المخدرة بقصد الاتجار.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على ضبط العناصر الإجرامية الخطرة والصادر ضدهم أحكام قضائي.
ونصت المادة 34 من قانون العقوبات، على العقوبات الواجب توقيعها على متاجري المواد المخدرة في الداخل، لتتراوح ما بين الإعدام والسجن المؤبد، وفقًا لوقائع الدعوى، وعما إذا كان هناك ظروف مشددة للعقوبة من عدمه.
ونصت المادة 39 من قانون العقوبات، تنص على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيأته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.
ولا تتجاوز العقوبة العقوبة 5 سنوات، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، في حالة أن المواد المخدرة ضعيفة التخدير، وطبيعية، وتقرير المعمل الجنائي يكون الفيصل في هذه الحا تزداد العقوبة بمقدار مثليها، سنتين، إذا كان الجوهر المخدر، الذي قدم، الكوكايين أو الهيروين.