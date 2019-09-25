مصر | بـ12 لفافة بانجو.. سقوط هارب من السجن المؤبد في شمال سيناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ12 لفافة بانجو.. سقوط هارب من السجن المؤبد في شمال سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد العناصر الإجرامية هارب من تنفيذ عقوبة بالسجن المؤبد وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر بقصد الاتجار.

وأكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن شمال سيناء بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تواجد (أحد الأشخاص - هارب من أحد السجون خلال يناير 2011 أثناء تنفيذ عقوبة السجن المؤبد في قضية "مخدرات") بمسكنه بدائرة القسم.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وعثر بحوزته على (12 لفافة لنبات البانجو المخدر - بطاقة رقم قومي "تحمل صورته واسم مختلف"- عقد زواج "باسم شقيقه" مُثبت به صورته الشخصية).

وبمواجهته اعترف بسابقة هروبه من داخل السجن، وأقر بحيازته للمضبوطات والمواد المخدرة بقصد الاتجار.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على ضبط العناصر الإجرامية الخطرة والصادر ضدهم أحكام قضائي.