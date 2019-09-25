أخبار مصر | اللواء سعد الجمال: كلمة "السيسي" بالأمم المتحدة انتصار مدوى ورفع لاسم مصر عالميًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللواء سعد الجمال: كلمة "السيسي" بالأمم المتحدة انتصار مدوى ورفع لاسم مصر عالميًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، نائب رئيس البرلمان العربي، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في منبر الأمم المتحدة انتصار مدوي ورفع لاسم مصر أمام أكبر محفل دولي عالمي أمام الجمعية العامة للمرة السادسة على التوالي في خمس سنوات لما لها من أهمية قصوى في صياغة مسارات العلاقات الدولية حيث يتسابق كبار القادة والزعماء لعرض مواقف دولهم وتعزيز العلاقات الدولية التي أصبحت تدار بشكل جماعي بعد انتهاء حقبة الثنائية القطبية ولمناقشة كل هموم وقضايا المجتمع الدولي من قضايا الأمن والسلم إلى إدارة الصراعات الأمريكية والدولية ومكافحة الإرهاب فضلا عن قضايا التنمية المستدامة ومكافحة الفقر والصحة.

وأضاف الجمال، أن الرئيس السيسي تحدث رئيسا لمصر ورئيسا للاتحاد الأفريقي بكل الوضوح والشفافية والحزم لتوضيح الرؤي المصرية في كافة القضايا الدولية منها الإقليمية وباعتبار مصر دولة مؤسس للامم المتحدة وللاتحاد الافريقي والجامعة العربية وطالما كانت لها جهودها واسهاماتها ورؤيتها في كافة القضايا التي تهم العالم أجمع، موضحا أن الرئيس أكد في كلمته على العديد من المعاني موضحا الموقف المصري الواعي والجاد تجاه كافة القضايا كما وجه العديد من الرسائل فيما يتعلق بالأزمات والصراعات منها احترام الملكية الوطنية للحلول ضاربا مثلا بمصر وما حققته في مجال مكافحه الارهاب والهجرة غير الشرعية والإصلاح الاقتصادي وكذا المقاربة الافريقية لوضع الحلول الافريقية لحل النزاعات داخل القارة كما حدث في أفريقيا الوسطى والسودان.