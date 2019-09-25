أخبار مصر | نائب من أمام البرلمان الدولي بإيطاليا: مصر تخوض معركة وجود ضد قوى الشر والإرهاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب من أمام البرلمان الدولي بإيطاليا: مصر تخوض معركة وجود ضد قوى الشر والإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مصر تخوض في الوقت الراهن معركة وجود ضد قوى تطرف وإرهاب داخلية مدعومة من دول وجماعات أجنبية ليس لها من هدف سوى كسر هيبة الدولة المصرية وجيشها.

وأضاف أبو طالب، في كلمة له اليوم الأربعاء خلال اجتماع لجنة الأمن والسلام العالمي بمؤتمر اتحاد البرلمان الدولي المنعقد حاليًا في إيطاليا، أن هذه القوى التخريبية لم ولن تتوانى عن تحقيق الهدف المرسوم لها بدقة، وهو استهداف أكبر عدد من جنود وضباط قواتنا المسلحة حتى يؤثروا على معنويات الباقين، ليصلوا إلى هدفهم الخبيث بتدمير أقوى جيوش المنطقة.

وأوضح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن مصر تلعب دورا محوريا في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط، ونجحت في تخطي التحديات المختلفة التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية بإرادة سياسية صلبة مدعومة بظهير شعبي عريض، بما في ذلك تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وكذلك خفض معدلات البطالة والحد من التضخم، فضلًا عن تنفيذ حزمة من المشروعات القومية الكبرى في مختلف المجالات ساهمت في دفع جهود التنمية.

