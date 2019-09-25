أخبار مصر | شراكة بين "العربية للتصنيع" وكبرى الشركات السلوفاكية لنقل وتوطين التكنولوجيا

ويأتي توقيع مذكرات التفاهم، في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة من خلال الشراكة والتعاون مع الشركات العالمية بما يعزز الاقتصاد القومي وسد الفجوة الإستيرادية وزيادة فرص الاستثمار في مصر.

وفي هذا الصدد، أوضح "التراس"أنه تم الاتفاق مع شركة "زيتور" على عودة الجرار الزراعي "زيتور" وتصنيعه محليا من خلال إمكانيات الهيئة العربية للتصنيع مشيرا إلى تميزه بالخدمة الشاقة وسهولة الإستخدام وسهولة الصيانة والإصلاح.

كما أشار إلى التعاون مع شركة "تترا" في مجال صناعة السكة الحديد خاصة عربات بضائع السكك الحديدية من خلال تطوير خط إنتاج عربات البضائع بمصنع سيماف التابع للهيئة ،مع مراعاة التصميمات لتلبية مطالب وزارة النقل من عربات بضائع متطورة تتميز بالسرعة والمتانة ومراعاة نقل كافة أنواع البضائع وذلك بالإستفادة من الخبرة السلوفاكية في هذا المجال ،لافتا إلي دراسة التعاون في مجال الصناعات المغذية لصناعة السكك الحديدية.

كما ذكر "التراس" الخطوات التنفيذية للشراكة والتصنيع المشترك للعربات المدرعة بكافة أنواعها، بالاستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة بمصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع وخبراته المتميزة في مجال تصنيع العربات المدرعة، ودعم شركة "زيتور" بالخبرة التصميمية والتكنولوجية.

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كما أشار "التراس" إلي الاتفاق مع شركة EVPU للتعاون وتبادل الخبرات والبحوث، مشيرا إلي تشكيل لجنة فنية لدراسة الإمكانيات المتاحة والإحتياجات في مجال الصناعات الدفاعية.

وشدد على مراعاة معايير الجودة العالمية بما يتيح المنافسة للتصدير للمنطقة العربية وفتح منافذ للتصدير لعدد 56 دولة في افريقيا ،الذي يمثل هدفا استراتيجيا للهيئة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.