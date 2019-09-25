أخبار مصر | برلمانية: كلمة الرئيس السيسي حول سد النهضة كانت حاسمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: كلمة الرئيس السيسي حول سد النهضة كانت حاسمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وخاصة حديثه عن سد النهضة.

وأوضحت إيناس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان واضحا وحاسما حينما تطرق لأزمة سد النهضة والتجاوز الإثيوبي الواضح للجميع، وتأكيده أن مياه النيل بالنسبة لمصر مسألة حياة، مُشيرة إلى أن الدولة المصرية وجهت بذلك رسالة للعالم بشأن خطورة تعثر المفاوضات بشأن سد النهضة وانعكاسات سلبية على الاستقرار والتنمية في المنطقة بصفة عامة.

وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، الاضطلاع بدورها في التمويل لتنمية أفريقيا بأيسر الشروط، مؤكدًا أن القارة الأفريقية هي قارة الفرص التي يمكن أن تكون قاطرة جديدة للاقتصاد العالمي، جاء هذا خلال إلقاءه كلمة مصر، بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار الرئيس إلى أن تصفية الأزمات الدولية الموروثة، شرط ضروري لبناء عمل دولي أكثر فاعلية، وأبرزها القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن بقاء هذه القضية دون حل عادل يفضي لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، يعني استمرار حالة استنزاف مقدرات شعوب منطقة الشرق الأوسط، وأكد الرئيس السيسي أن العرب منفتحون على السلام العادل والشامل، وأن المبادرة العربية للسلام لا تزال قائمة، والفرصة لا تزال سانحة لبدء مرحلة جديدة بالشرق الأوسط، ولكننا بحاجة لقرارات جريئة تعيد الحق للفلسطينين -وبدون مبالغة- يترتب على ذلك إقامة منظومة أمنية واقتصادية في منطقة الشرق الأوسط.

وانتقل الرئيس للحديث عن الأزمة الليبية، قائلًا إنه آن الاوان لوقفة حاسمة تعالج جذور المشكلة الليبية بشكل كامل، ومعالجة الخلل الفادح في توزيع الثروة والسلطة من خلال الممثلين المنتخبين من الشعب الليبي، للنأي بهذا الجار عن فوضى المليشيات.

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وأكد أن الحل السياسي في سوريا ضرورة ملحة، دون الاستمرار في الحلقة المفرغة التي تعيشها سوريا منذ 8 أعوام، وأن مصر ترحب بتفعيل لجنة في سوريا للتوصل لتسوية سورية شاملة، وفقًا لقرار مجلس الأمن، بما يحقق وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية، لوقف نزيف الدم والقضاء على الإرهاب.

وتابع: آن الأوان لوقفة حاسمة تنهي الأزمة في اليمن، من خلال تنفيذ احل السياسي بمرجعياته المعروفة ودون تدخلات، وقال إن مصر تطالب مصر باتباع نهج شامل لمكافحة الإرهاب، والتصدي لجميع التنظيمات الإرهابية دون استثناء، والتزام الجميع بقرارات مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب، مؤكدًا استعداد مصر بما لديها من خبرات في مكافحة الإرهاب في التعاون مع الأمم المتحدة والدول الشقيقة.

ولفت الرئيس إلى أن مصر سعت على مدار عقود إلى تعميق تعاونها مع دول حوض النيل، وأعربت عن تفهمها لمشروع أثيوبيا لبناء سد النهضة، بما يراعي عدم الإضرار بالمصالح المائية بدول المصب التي منها مصر، وأجرت مفاوضات امتدت لـ 4 سنوات لحكم مسألة ملء سد النهضة لكنها لم تصل للنتائج المرغوبة، ورغم ذلك لا تزال مصر تأمل للتوصل لاتفاق.

وشدد على أن استمرار التعثر في المفاوضات، له انعكاسات سلبية على الاستقرار في المنطقة عامة وفي مصر خاصة، مؤكدًا أن مياه النيل بالنسبة لمصر مسألة حياة وقضية وجود، وهذا يضع على المجتمع الدولي مسؤولية للتوسط لحلول مرنة تضمن حقوق كل دولة.

ووجه الرئيس للمجتمع الدولي دعوة للتعاون المشترك، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.